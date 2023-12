Oroscopo Paolo Fox martedì 19 Dicembre 2023: Cancro geloso

Ariete Nei sentimenti c’è qualcosa che non va come vorreste. Dovete cercare di fare chiarezza, perché così non va proprio bene. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di instaurare un rapporto di fiducia con i colleghi, il gioco di squadra è fondamentale.

Toro Preparatevi a vivere forti emozioni. Sarete tra i segni protagonisti del nuovo anno. Dovete solamente essere più reattivi e responsabili. Guardatevi dalle male lingue anche sul lavoro, c’è chi proverà a mettervi il bastone fra le ruote.

Gemelli Avete la sensazione che vi manchi qualcosa di importante, forse è solamente frenesia o voglia di fare troppo. Per i liberi professionisti ci saranno tanti affari da realizzare.

Cancro Godetevi il periodo e non lasciate spazio alla gelosia. Il partner è serissimo e non vi dà motivo di avere dubbi. Per quanto riguarda il lavoro, previsti tanti affari a inizio 2024, soprattutto per i liberi professionisti. Per ora abbiate pazienza.

Leone Avete la sensazione che vi manchi qualcosa, ma in realtà tutto procede per il verso giusto. Per quanto riguarda il lavoro, tutto procede, ma alle volte i cattivi pensieri vi inibiscono. Siate più ottimisti

Vergine Ogni tanto vi incagliate in qualche immagine del passato, e non è necessariamente un male. Dovete però mettere da parte la nostalgia e guardare al futuro con ottimismo. Lasciate perdere una storia che vi ha fatto soffrire, voltate pagina.

Bilancia La settimana è iniziata con il piede giusto per quanto riguarda i sentimenti. Nei prossimi giorni potrebbero esserci sorprese e nuovi incontri. Per quanto riguarda il lavoro, possibile qualche problema, ma pian piano tutto si aggiusterà

Scorpione La mattinata sarà sottotono ma già dal pomeriggio le cose andranno molto meglio. Portate pazienza. Lavoro? C’è qualcosa che non va nel vostro rapporto con i superiori, forse vi sentite poco valorizzati e apprezzati e questo vi fa soffrire.

Sagittario Qualche scaramuccia con una persona a voi vicina potrebbe rovinarvi la giornata, in particolare la mattinata. Per quanto riguarda il lavoro, rimanete concentrati.

Capricorno Il vostro cuore in questo momento ribolle di amore e di affetto. Forse un’amicizia che potrebbe diventare inaspettatamente amore. Per quanto riguarda il lavoro, i colleghi sul lavoro non collaborano come vorreste: non prendetevela troppo e andate dritti per la vostra strada.

Acquario Ultimamente non riuscite a vedere quel sottile, ma necessario, confine tra l’amore e l’amicizia. Potreste essere infatuati di una storica amica o amico. Gli affari procedono a rilento ma certe operazioni richiedono mesi di pazienza