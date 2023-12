“Nudo” il romanzo di esordio di Andrea Picariello

di Redazione ZON

Un percorso di rinascita che passa per la chirurgia bariatrica e la psicoterapia. La storia di chi, come tanti, si trova a combattere contro i propri demoni per conquistare la libertà. Il giornalista e scrittore battipagliese Andrea Picariello ha dato alle stampe il suo romanzo d’esordio con “Nudo”.

“Nudo” (Saggese Editori, 120 pagine) tratta il percorso di chirurgia bariatrica affrontato dall’autore per combattere l’obesità di tipo patologico di cui era affetto. Un viaggio che passa anche – e soprattutto – per la psicoterapia. Un lavoro, quello sulla propria mente, che Picariello ha portato avanti di pari passo, grazie al supporto di specialisti, con quello chirurgico.

Attraverso il racconto di quei giorni, dalla decisione di sottoporsi all’intervento, passando per l’intera fase pre e post operatoria, il giornalista ricompone come un puzzle i pensieri che albergano nella mente di un paziente bariatrico affetto da obesità patologica. Una malattia che prende di mira anche la testa, oltre che il corpo. Picariello lo fa anche attraverso delle note, scritte negli anni antecedenti all’intervento chirurgico, scritte sul proprio cellulare in cui riversa tutto il suo disprezzo e fastidio verso la propria figura. In esse l’autore parla di temi purtroppo ricorrenti tra i giovani, come l’autoaccettazione e il suicidio.