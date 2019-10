La quarta puntata della fiction Imma Tataranni- Sostituto Procuratore andrà in onda domenica 13 Ottobre 2019 alle 21.25 su Rai Uno: le anticipazioni

E’ tratto dal romanzo di Mariolina Venezia Maltempo (edito da Einaudi) il quarto episodio della fiction Imma Tataranni-Sostituto Procuratore, ambientata tra i Sassi di Matera e con Vanessa Scalera nei panni della protagonista.

L’appuntamento è per domenica prossima, 13 Ottobre 2019 alle 21.25 su Raiuno.

Le anticipazioni

Durante la campagna elettorale per le Elezioni Regionali in Basilicata, Imma Tataranni è chiamata ad indagare sulla scomparsa di una ragazza: il giallo la porterà fino a Roma dove sarà ancora una volta troppo vicina all’appuntato Ippazio Calogiuri (interpretato da Alessio Lapice).

All’inseguimento di una verità che affonda le radici nel passato, il Sostituto Procuratore si muoverà dagli studi di Cinecittà in via di dismissione, fino ai giacimenti petroliferi della Val d’Agri e i vicoli deserti della città di Craco scoprendo che, forse, il Belpaese non è del tutto da rottamare.

Nel cast della fiction diretta da Francesco Amato ci sono anche: Massimiliano Gallo, nei panni del marito “casalingo” di Imma, Alice Azzariti (la figlia adolescente), Carlo Buccirosso (il Procuratore Capo Vitale) e Cesare Bocci, nei panni di un imprenditore senza scrupoli ma molti scheletri nell’armadio.

