Immobile non si ferma: un altro record raggiunto

Una serata indimenticabile quella vissuta ieri da Ciro Immobile allo stadio Artemio Franchi. La sua Lazio ha battuto 4-0 la Fiorentina, con l’attaccante italiano gran protagonista avendo siglato un assist a Luis Alberto e il gol del definitivo poker.

La partita di ieri con la Fiorentina, però, ha un sapore speciale per Immobile. Già al momento del fischio d’inizio, infatti, il capitano biancoceleste ha festeggiato la sua 300esima partita in Serie A. E quale modo migliore per celebrare questo traguardo se non con un goal. Una rete, però, che ha un sapore speciale, una rete che sa di record.

La rete siglata ieri sera all’Artemio Franchi è infatti la numero 188 nel massimo campionato e vale ad Immobile l’ingresso nella top 10 dei marcatori all time. Una rete, insomma, che ha permesso all’attaccante della Nazionale di agganciare Alberto Gilardino, Alessandro Del Piero e Giuseppe Signori.

Nuovo giro, nuova corsa, nuovo record

Dopo essere entrato nella top 10 dei marcatori all time con la rete numero 188, Immobile punta ora alla scalata. Nel mirino c’è l’ottavo posto di Kurt Hamrin (190 gol) prima di puntare Roberto Baggio (205), Antonio Di Natale (209) e la coppia José Altafini e Giuseppe Meazza (216). Poi c’è il podio: Gunnar Nordahl (225), Francesco Totti (250) e l’ex laziale Silvio Piola (274).