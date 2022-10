Anticipazioni Una Vita. La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato a Madrid. Segui Le nostre anticipazioni di Una Vita su Zon.it.

Anticipazioni Una Vita: la puntata di oggi 11 Ottobre

Provocato da Genoveva (Clara Garrido), Aurelio sta per strozzarla quando viene fermato da Marcelo, che riesce a farlo ragionare. Casilda cerca di spingere Dori e Felipe a riparlarsi per chiarire la situa-zione. I sospetti di Guillermo vengono confermati da Liberto: qualcuno ha corrotto i giudici del provino di Azucena, e costui non è altri che Jeronimo Lopez-Saldana. Su imbeccata di Inma, Pascual cerca di avvicinarsi a Hortensia, riuscendo, però,

solo a offenderla.