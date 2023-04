In fiamme un deposito a Casal Velino: sul posto i Vigili del Fuoco

di Rita Milione

Attimi di paura questa mattina, martedì 18 aprile, nel comune di Casal Velino dove – come riporta Salerno Today – un incendio è divampato all’interno di un deposito di attrezzature situato nei pressi del Bivio di Acquavella.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco che velocemente sono riusciti a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area. Fortunatamente, non risultano feriti. Sono in corso le indagini per chiarire l’origine dell’incendio.