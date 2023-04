Champions League, al Maradona la prima semifinalista

di Antonio Di Mita

Stasera è la sera. Quella che farà tornare grande una delle nostre italiane, portandola ad entrare nell’esclusivo club delle prime quattro squadre della Champions League. Un traguardo che ormai manca da anni, l’ultima fu la Roma nella stagione 2017/18, fermata al penultimo atto solo da un incredibile Salah in maglia Reds. Da cinque anni a questa parte nessun’altra è più riuscita ad affacciarsi ad un traguardo del genere. Soltanto in Europa League l’Inter con la finale del 2020/21 e la stessa Roma con la prima storica Conference League vinta hanno fatto qualcosa di simile.

Per questo motivo gli occhi di tutti gli sportivi italiani e non solo saranno tutti puntati sullo stadio Maradona di Napoli. Gli azzurri affronteranno questa sera sera il Milan per un posto in semifinale di Champions League. La partita di andata è terminata 1-0 per i rossoneri, il che rappresenta una bella base di partenza per gli ospiti, in vantaggio di una rete. Al Napoli spetterà l’arduo compito di rimontare il risultato, privo di Kim e Anguissa, entrambi squalificati. Per Spalletti la presenza di Oshimen dal primo minuto però potrebbe rimettere tutto in discussione.

Stasera capiremo quale delle due italiane proseguirà il suo cammino europeo in Champions League.