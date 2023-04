Inter, questa non la puoi fallire. Ancora fiducia ad Inzaghi

di Antonio Di Mita

Ogni settimana sembra quella decisiva per le sorti della sua panchina, eppure lui è ancora lì, aggrappato ai colori nerazzurri fintanto che ci sarà un titolo da giocarsi. La storia di Simone Inzaghi all’Inter in questa stagione pare essere davvero travagliata, con tanti tifosi che vorrebbero veder cadere la sua leadership per mano della società. Ma da voci vicino agli Zhang questa resta una possibilità non percorribile, non a stagione in corso e con 3 obiettivi ancora percorribili. La qualificazione alla prossima Champions League, la semifinale della Champions stessa e la finale di Coppa Italia. Questi traguardi sono ancora alla portata del tecnico ex Lazio, e possono essere la sua garanzia per una permanenza a Milano.

Perciò tutto passerà inesorabilmente dalla partita di questa sera. La sfida contro il Benfica è un impegno che l’Inter non potrà di certo trascurare, al quale dovrà dedicare tutta l’attenzione fisica e mentale messa in disparte nelle ultime gare. Il match di Salerno ha dato ristoro ha tanti giocatori titolari, i quali saranno chiamati ad essere protagonisti nel torneo più importante d’Europa. Si aspettano risposte convincenti da Lautaro e Brozovic in primis, forse tra i più spenti delle ultime partite in Italia. A loro la responsabilità di riportare la Beneamata alle semifinali di Champions League, traguardo che manca dal lontano 2010, annata dorata per i colori nerazzurri.