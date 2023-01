Inter, Lautaro contro il Var: “certi errori decidono la classifica”

Ha fatto molto discutere il finale della partita Monza-Inter. A pochi minuti dal triplice fischio infatti, sul risultato di 1-2 per i nerazzurri, è successo di tutto ed il contrario di tutto. Su calcio di punizione infatti l’Inter trova poco prima dei minuti di recupero il gol della sicurezza, con un bella girata di testa di Acerbi. Sarebbe tutto perfetto se non fosse che l’arbitro annulla il gol per un possibile fallo in attacco su Pablo Mari di Gagliardini. I replay evidenziano come però il difensore fosse stato sgambettato da nientemeno che Armando Izzo, suo compagno di squadra.

Il gol quindi sarebbe dovuto essere regolarizzato dal Var, ma che a quanto pare non ha avuto modo o volontà di intervenire. Pochi minuti dopo il gol annullato, al 93′, il Monza trova il pari con il gol dell’ex Caldirola. L’amarezza per essere passati dall’aver segnato la rete del 1-3 ad aver subito il pareggio in extremis non è andato giù ai giocatori dell’Inter.

Tra tutti, è Lautaro Martinez che ha deciso di esprimere il suo pensiero ai microfoni di Sportmediaset sull’arbitraggio di Sacchi. “L’arbitro avrebbe potuto aspettare tre secondi prima di fischiare, perché questi sono errori che decidono i risultati e cambiano le classifiche. In settimana abbiamo parlato tanto, volevamo continuare a fare bene dopo le vittorie con Atalanta e Napoli. Adesso dobbiamo analizzare gli errori e continuare a lavorare a testa bassa”.