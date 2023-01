Milan, rimonta giallorossa sul finale ed il Napoli ringrazia

Sembrava una partita indirizzata gia da tempo. Il doppio vantaggio dei padroni di casa non lascia presagire altro che un’altra grande vittoria per il Milan, il quale è caduto sul finale. La Roma infatti, che fino all’83 non aveva creato pressoché nulla tranne un tiro da fuori di Zalewski, trova su due calci da fermo un insperato pareggio.

Per tutti i 90 minuti il Milan domina la partita, mantenendo costante il ritmo del gioco e creando occasioni pericolose. Il gol nel primo tempo di Kalulu su calcio d’angolo e quello di Pobega non è che la dimostrazione di come per i primi 80′ ci siano stati solo i rossoneri in campo. Poi sempre su calcio d’angolo ecco Ibanez che trova la rete della speranza, che accende quanto basta la Roma tanto da far risvegliare Tammy Abraham dal suo lungo digiuno.

Il Milan quindi perde l’opportunità di conquistare altri tre punti in casa, e vede nuovamente allontanarsi il Napoli. I partenopei infatti dopo la sconfitta contro l’Inter, sono tornati ieri pomeriggio alla vittoria contro la Sampdoria di Stankovic. Gli azzurri ringraziano la Roma e allungano nuovamente il loro distacco da chi li insegue. Nel frattempo però la Juventus torna inaspettatamente seconda.