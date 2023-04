Castel San Giorgio, trovato cadavere in un terreno: avviate le indagini

di Rita Milione

Questa mattina è stato trovato un cadavere in stato di decomposizione in un terreno situato nella località Aiello nel comune di Castel San Giorgio, come riporta Salerno Today. Ad aver trovato il corpo sono stati i titolari del terreno che velocemente hanno allertato i Carabinieri e la Polizia.

Si attende l’arrivo del medico legale per i primi accertamenti, nel frattempo l’area è stata sottoposta a sequestro.