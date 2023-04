Salerno, azzannato dal suo cane in casa: muore 80enne

di Rita Milione

Nel quartiere Torrione a Salerno un uomo di 80 anni è stato trovato morto all’interno della sua abitazione: l’anziano – come riporta Salerno Today – presentava una ferita al collo compatibile con un morso di un cane. Ad aver ritrovato il corpo privo di vita dell’uomo sono stati i figli.

Le circostanze della morte dell’80enne non sono ancora del tutto chiare, sarà l’autopsia a chiarire se la morte sia sopraggiunta per cause naturali, e quindi il morso sarebbe stato successivo al decesso, o se sia stata causata in maniera diretta dal morso dell’animale.