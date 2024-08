Incendio alla Pineta di Pellezzano: in corso le operazioni di spegnimento

di Redazione ZON

L’incendio che sta interessando la Pineta di Pellezzano è monitorato sin dalle prime ore della giornata di ieri 12 agosto.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco con i mezzi aerei dalle prime ore del mattino fino alla tarda serata di ieri (quando poi è imposto il divieto di sorvolare le aree interessate dai fenomeni incendiari) lasciando aperto l’intervento.

3 Immagini





Il quale è stato ripreso oggi sin dalle prime ore della mattinata, dove oltre ai caschi rossi c’è stato l’ulteriore intervento degli agenti della Polizia Municipale, delle squadre antincendio della SMA Campania, della locale Protezione Civile “S. Maria delle Grazie e del DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento).

Trattandosi di un rogo sviluppatosi in alta montagna non è stato possibile effettuare le operazioni di spegnimento da terra con gli operatori. In questo momento sono giunti un canadair ed un elicottero, attivati dalla sala operativa regionale nonostante i numerosi interventi di spegnimento in Provincia di Salerno e in Campania.

Un grazie di cuore a quanti stanno collaborando per la salvaguardia dell’ambiente contro quelle che il più delle volte si configurano come azioni criminali poste in essere da piromani senza scrupoli – scrive il sindaco Francesco Morra.