Incendio di un Autocarro sul Raccordo Salerno-Avellino: Intervento dei Vigili del Fuoco e Traffico Bloccato

di Redazione ZON

Mercato San Severino, 5 ottobre 2024 – Questa mattina, intorno alle ore 10:00, un autocarro ha preso fuoco sul raccordo autostradale Salerno-Avellino in direzione sud. L’incidente è avvenuto subito dopo l’uscita di una galleria, causando momenti di grande apprensione per l’autista e per gli automobilisti in transito.

Immediatamente sono intervenuti sul posto la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Mercato San Severino, insieme alla Polizia Stradale, all’ANAS e al personale della società autostradale. Per consentire le operazioni di spegnimento in sicurezza, il traffico è stato temporaneamente bloccato, creando rallentamenti sulla tratta.

L’autista del mezzo, accortosi prontamente del guasto, ha fermato il veicolo in un luogo sicuro, evitando di rimanere all’interno della galleria e prevenendo potenziali rischi per sé e per gli altri utenti della strada. Fortunatamente, oltre al grande spavento, l’uomo non ha riportato ferite.

Le operazioni dei Vigili del Fuoco si sono concluse con successo, riuscendo a domare le fiamme che hanno completamente distrutto la motrice dell’autocarro. Attualmente, si attende l’intervento di un’autogrù e di un carro attrezzi per rimuovere il veicolo dalla carreggiata. Nonostante il mezzo occupi parte della strada, la viabilità è stata parzialmente ripristinata, ma permangono disagi per gli automobilisti.