Centro storico: incendio sotto Palazzo Genovese, chiusa la sede dell’Arci e attività sospese

di Redazione ZON

Nelle prime ore della mattina di ieri, un incendio si è sviluppato presso Palazzo Genovese, situato in Piazza Largo Campo nel centro storico di Salerno. L’edificio ospita i servizi dell’associazione Arci Salerno, rivolti a bambini, giovani e migranti del territorio. In seguito all’incendio che ha colpito indirettamente L’Arci Salerno l’associazione sulla propria pagina Facebook si rivolge agli utenti :

“Purtroppo nelle prime ore della mattina si è sviluppato un incendio che ha interessato Palazzo Genovese dove sono ospitati i nostri servizi rivolti a bambini, giovani e migranti del nostro territorio. Siamo costretti a sospendere temporaneamente le nostre attività per effettuare il ripristino dei locali. Ci auguriamo che la sospensione sia solo di qualche giorno e torneremo più forti di prima. A prestissimo”.

Le indagini sono in corso per accertare la natura del rogo, che si è sviluppato all’interno di un locale abbandonato. L’incendio ha reso necessaria l’evacuazione di una donna residente al secondo piano di uno stabile in vicolo Guaiferio e lo sgombero di un bed & breakfast.