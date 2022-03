Incentivi auto, maxi sconto in arrivo per i privati

Cresce l’attesa in vista della pubblicazione in Gazzetta dei nuovi incentivi auto che entreranno in vigore a partire dalla prossima settimana. Incentivi che puntano a far ripartire un settore e riportare i clienti in concessionarie incentivandoli all’acquisto di auto ad emissioni sempre più ridotte. Secondo quanto riportato da “Sole 24 ore“, gli incentivi saranno destinati soltanto a persone fisiche e/o società di car sharing i cui potranno agevolare di maxi sconti fino a 6.000 euro per il full-electric, 4.000 per le elettriche plug-in e 2.000 per il mid hybrid e il full hybrid.

Incentivi auto, le anticipazioni del nuovo decreto

Entrando più nel dettaglio, il nuovo dpcm che attua il Decreto Energia nella parte riservata al settore automotive dovrebbe contenere le seguenti agevolazioni.

6.000 euro per lʼacquisto di unʼauto elettrica con rottamazione e 4.000 euro senza;

e 4.000 euro senza; 4.000 euro per le ibride elettriche plug-in , con emissioni di CO2 da 21 a 60 g/km in caso di rottamazione e 2.000 euro senza demolizione;

, con emissioni di CO2 da 21 a 60 g/km in caso di rottamazione e 2.000 euro senza demolizione; 2.000 euro per la fascia di CO2 compresa fra 61 e 135 g/km, con rottamazione obbligatoria.

Stop ai super bonus da 10.000 euro quindi, ma con la possibilità per i privati di non dover “gareggiare” con le aziende, escluse dagli incentivi. Le uniche imprese ammesse, infatti, saranno quelle quelle operanti nel car sharing che dovranno acquistare veicoli con emissioni di CO2 fino a 60 g/km e utilizzarli nelle flotte per almeno 24 mesi. A queste aziende è poi riservato il 5% dei fondi stanziati, mentre il 95% è riservato agli automobilisti privati, appunto.