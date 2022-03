Oroscopo di Paolo Fox Venerdì 25 Marzo 2022: Leone energico

Ariete Ariete decisamente più forte oggi, torna il solito weekend con la Luna in contrasto ma c’è una differenza: adesso voi siete forti e anche se ci sarà qualche piccola burrasca, probabilmente sarete già stati confortati da una buona notizia oppure sapete che con certe persone avrete a che fare solo per brevi periodi di tempo.

Toro Per il vostro segno questa Luna è importante, rappresenta il risveglio delle emozioni. Quali emozioni? In realtà spesso queste sensazioni confinano con la rabbia e il nervosismo soprattutto se pensate che una persona o un investimento non siano quelli giusti per voi. I nuovi amori in questo periodo non convincono.

Gemelli I Gemelli risentono oggi di quella tensione che c’è stata negli ultimi due giorni ma in modo diverso. Nonostante sia stata una settimana agitata, andiamo verso un weekend migliore. Attenzione ai soldi e anche sul lavoro perché se fate bene allora ci saranno riconferme. In amore il fine settimana si rivela molto intrigante.

Cancro Il vostro segno zodiacale merita molta attenzione anche in vista del prossimo mese. Le unioni nate negli ultimi tempi sono importanti e ancora più importante sarà dare spazio a istinto e non a ragionamenti contorti. Certi sentimenti sono ora vissuti in maniera complicata anche se nati di recente.

Leone In questo fine settimana il Leone si ricarica di energia nonostante negli ultimi giorni ci siano state parecchie tensioni. Il vostro segno vuole avere più tempo libero da dedicare a famiglia e amore, sabato e domenica saranno giornate più facili da questo punto id vista. Dal mese di Aprile rapporti ancora più favoriti.

Vergine Il vostro segno è affaticato in questo periodo, l’opposizione di Giove non riesce tuttavia a limitare il vostro raggio di azione ma vi fa notare che ci sono contrasti o persone con le quali avere a che fare. Tra Maggio e Aprile un controllo fisico sarebbe opportuno. Cercate sicurezza anche nelle piccole cose.

Bilancia La Bilancia è protagonista in questo fine settimana. Per molti mesi avete dovuto tacere a denti stretti e c’è stato un lungo transito di Venere contrario. Questo mese ha permesso di liberarvi finalmente di un peso e avete iniziato a fare a modo vostro. Questo weekend invita alla riconciliazione ed entro la fine di Aprile una tregua sarà necessaria in tutte le problematiche che state vivendo.

Scorpione Scorpione in questo fine settimana potrebbe attraversare ancora qualche dubbio. Dubbi che nascono anche con la persona che sta al vostro fianco e che magari non corrisponde del tutto alle vostre aspettative. Nei rapporti genitori/figli raccomandiamo prudenza, in questo periodo dovete fare attenzione a calcolare e calibrare bene emozioni e sensazioni.

Sagittario Per il segno del Sagittario, nonostante questa Luna dissonante, possiamo parlare di sabato e domenica come di giornate importanti. Questo venerdì serve semplicemente a ricaricare le energie e a cercare di evitare contrasti. In questo momento è utile ritrovare un po’ di benessere ma anche pensare ai prossimi mesi. Molti di voi riprenderanno quota!

Capricorno Giornata utile questa di venerdì che declina però in un fine settimana che può riportare in auge qualche interferenza. Tra sabato e domenica c’è da incontrare parenti o persone che vi stanno sullo stomaco, meglio chiarire tutto oggi. Entro qualche settimana anche voi dovete decidere cosa tagliare e cosa portare con voi durante questa Primavera.

Acquario Tre giorni efficaci per il vostro segno, siete protagonisti ma anche polemici se ritenete di non essere aiutati abbastanza. Ogni tanto vivete utopie. In questo momento volete cambiare vita, i più giovani potrebbero anche pensare di andare a vivere in un’altra città. I fine settimana aiutano la voglia di amare.