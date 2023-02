Incidente a Salerno tra due moto: un ferito

Incidente a Salerno tra due moto che si scontrate in via Cilento, nel centro città. E’ rimasto ferito uno dei due centauri coinvolti. Le sue condizioni fortunatamente non desterebbero preoccupazione. Immediato l’intervento del 118 e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

Si indaga, si legge su SalernoToday, per ricostruire le cause e la dinamica del sinistro. Per ripulire la strada in azione uomini e mezzi della società Strade Sicure.

Non accennano a diminuire gli incidenti a Salerno: due giorni fa se ne sono verificati due, il primo a Via Roma tra due automobili mentre il secondo è avvenuto a Torrione, sempre tra due auto.