Ganago salta il prossimo match, morta la figlia di 5 anni

Il bomber del Nantes, Ignatius Ganago, sarà per un periodo fuori dal campo, a causa della morte della figlia. Uno shock per tutto il gruppo che nelle ultime ore si è stretto intorno al giocatore camerunense. A riportarlo sono i colleghi di Fanpage.

Nato nel 1999 in Camerun, Ganago è diventato famoso nell’ospitante Francia , dapprima nel Nizza, poi al al Nantes, dove è subito diventato titolare. Ha vestito anche la maglia della nazionale del suo Paese in 11 occasioni, conquistando la medaglia di bronzo nella Coppa d’Africa disputata in casa. In questa stagione il bomber ha collezionato 28 presenze con 4 gol e 3 assist (una rete in 5 match di Europa League).

Ci si aspettava una grande performance contro la Juventus nell’incontro dei sedicesimi di finale della seconda competizione continentale. Per un bel po’, Ganago starà fuori dal campo. L’Equipe infatti, ha rivelato che il ragazzo, in preda allo shock, è stato costretto a fare ritorno in patria per una tragica perdita. Sua figlia di 5 anni è morta per le conseguenze di un malore. Non ci sono ancora dettagli sull’intera vicenda.