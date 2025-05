Ravello, grave incidente nella notte: 21enne di Nocera in coma. Indagini sui rilievi e responsabilità

di Redazione ZON

Un drammatico incidente ha sconvolto la quiete notturna della Costiera Amalfitana: un giovane di 21 anni, originario di Nocera Inferiore, è attualmente ricoverato in coma farmacologico nel reparto di Rianimazione dell’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno.

L’incidente

Il sinistro è avvenuto intorno alle 2.30 di notte in località Porta Donica, nel territorio di Ravello. Il ragazzo, cameriere in una nota struttura alberghiera della zona, stava rientrando a casa a bordo del suo scooter quando ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro un cassone metallico per la raccolta di materiali edili, posizionato a bordo strada nei pressi di un cantiere.

Le condizioni del giovane

Il 21enne ha riportato un gravissimo trauma cranico con emorragia cerebrale. Dopo un primo intervento al presidio ospedaliero di Castiglione, è stato trasferito d’urgenza al “Ruggi” di Salerno in codice rosso. È stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico, riuscito dal punto di vista tecnico, ma la prognosi resta riservata.

Ipotesi e primi risultati

Secondo una prima ricostruzione, il giovane non indossava il casco. L’ipotesi più accreditata è quella di un colpo di sonno o distrazione, aggravato da un tasso alcolemico pari a 0,80 g/l, superiore al limite di legge.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile, che hanno effettuato i rilievi del caso. Sono ora al vaglio:

la regolarità del posizionamento del cassone metallico,

metallico, le condizioni di visibilità dell’area,

dell’area, la velocità di marcia ,

, e l’assenza del casco.

A prestare i primi soccorsi sono stati alcuni amici e colleghi, accorsi sul luogo dell’impatto poco dopo l’incidente.