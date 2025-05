Salerno, maxi accordo con Norwegian Cruise Line: attesi oltre 300mila crocieristi nel 2026

di Redazione ZON

olpo grosso per il porto di Salerno, che si prepara a un salto di qualità nel panorama crocieristico internazionale. A partire dal 2026, saranno oltre 300.000 i crocieristi attesi nello scalo del Molo Manfredi, grazie a un accordo pluriennale siglato tra il gruppo Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. e la società Amalfi Coast Cruise Terminal – Port of Salerno, nuova concessionaria del terminal marittimo da ottobre 2024 per un periodo di otto anni.

L’intesa, firmata a Miami, porterà nel primo anno settanta scali della sola Norwegian, a cui si aggiungeranno quelli delle altre compagnie già operanti nel porto, più che raddoppiando gli arrivi previsti per il 2025 (130.000) e triplicando quelli del 2024 (90.000).

Salerno nei principali itinerari del Mediterraneo

«Questa partnership rafforza la presenza del Gruppo NCL nel Sud Italia e consolida il ruolo strategico del porto di Salerno all’interno degli itinerari mediterranei», ha dichiarato Giuseppe Amoruso, presidente del consorzio Amalfi Coast Cruise Terminal. Le navi che faranno scalo nel capoluogo campano includono Norwegian Epic, Gem, Sun e Viva, oltre a selezionati arrivi dei brand Oceania Cruises e Regent Seven Seas Cruises, marchi di punta nel segmento lusso.

Il porto di Salerno sarà inserito negli itinerari con home-port Barcellona, Ravenna, Roma e Istanbul, entrando così in circuiti turistici di altissimo livello e richiamo internazionale.

Obiettivo: top 10 nazionale

L’accordo rappresenta il primo tassello di un ambizioso piano di crescita che mira a far entrare il porto di Salerno nella top 10 degli scali crocieristici italiani, consolidando la città come hub strategico del Mediterraneo anche dal punto di vista economico, turistico e occupazionale.