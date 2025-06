Incidente sulla tangenziale di Salerno: traffico in tilt e due feriti gravi

di Redazione ZON

La seconda parte della giornata festiva del 2 giugno si è trasformata in un incubo per migliaia di automobilisti a Salerno, bloccati per ore nel traffico a causa di un grave incidente avvenuto sulla tangenziale.

L’impatto, particolarmente violento, ha coinvolto un’auto e una motocicletta in direzione sud, all’altezza dello svincolo di Pastena.

L’incidente ha reso necessaria la chiusura totale del tratto compreso tra gli svincoli di Sala Abbagnano e San Leonardo, con ripercussioni significative sulla viabilità urbana e sull’intero sistema di collegamenti verso la zona orientale della città e i comuni limitrofi.

Due i feriti in condizioni serie, tra cui il motociclista, un 38enne salernitano, le cui condizioni sono apparse da subito molto gravi. È stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Ruggi d’Aragona” e ricoverato con prognosi riservata.

Le forze dell’ordine hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza l’area e gestire la viabilità, mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dello scontro.