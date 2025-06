Nuova spiaggia a Salerno: folla di bagnanti tra Torrione e Pastena, ma mancano i servizi

di Redazione ZON

Nel giorno di festa, il nuovo tratto di spiaggia realizzato tra Torrione e Pastena grazie al progetto di ripascimento finanziato dalla Regione Campania ha attirato centinaia di salernitani e visitatori. Il litorale orientale di Salerno si è così trasformato in una distesa colorata di ombrelloni, asciugamani e lettini, inaugurando di fatto la stagione balneare in grande stile.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, la prima fase dell’intervento ha esteso l’arenile fino a 70 metri verso il mare, offrendo una nuova e ampia porzione di costa che ha subito conquistato chi nei mesi scorsi aveva osservato con curiosità i lavori in corso dal lungomare Marconi.

La sabbia chiara, l’acqua limpida e le tante condivisioni social con foto e video testimoniano l’entusiasmo per questa nuova realtà cittadina. Tuttavia, l’afflusso massiccio ha anche messo in luce alcune carenze infrastrutturali: in molti hanno segnalato la mancanza di docce, fontanelle, bagni pubblici e la necessità urgente di sistemare una scala d’accesso.

Un successo di pubblico che chiama ora in causa le istituzioni: il potenziamento dei servizi diventa una priorità per garantire un’accoglienza adeguata a salernitani e turisti.