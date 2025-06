Pontecagnano: 22enne in gravi condizioni dopo un incidente tra moto e bici

di Redazione ZON

Momenti di grande tensione si sono vissuti poco dopo la mezzanotte in località Sant’Antonio, a Pontecagnano, dove una moto e una bicicletta si sono scontrate lungo via Picentia per cause ancora in fase di accertamento.

Ad avere la peggio è stata una ragazza di 22 anni, residente nella zona, che è finita violentemente sull’asfalto riportando gravi ferite. Sul luogo dell’incidente sono tempestivamente intervenuti i sanitari del Vopi, che hanno stabilizzato la giovane e l’hanno trasportata in codice rosso all’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno.

Sulla dinamica dell’impatto e sull’individuazione delle eventuali responsabilità stanno ora indagando i Carabinieri.

Fonte: SalernoToday