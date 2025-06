Salerno, corso Vittorio Emanuele cambia volto: i lavori corrono più veloci del previsto

di Redazione ZON

Procedono a ritmo sostenuto – e con un sorprendente anticipo sulla tabella di marcia – i lavori di ripavimentazione dell’ultimo tratto di Corso Vittorio Emanuele, il cuore pulsante del centro cittadino di Salerno.

Dopo la riapertura di via Torretta, ora è stato completato anche il segmento compreso tra piazza Portanova e via Torretta, da cui sono state rimosse le transenne. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, il cantiere avanzerà rapidamente fino a raggiungere l’incrocio con via Velia nei prossimi giorni.

La nuova pavimentazione, chiara e ordinata, sta già restituendo un’immagine rinnovata alla passeggiata commerciale più frequentata della città, offrendo ai salernitani un’anteprima concreta del futuro volto del corso principale.

L’obiettivo resta quello di completare i lavori entro dicembre 2025, termine improrogabile per non perdere i fondi stanziati.

Tuttavia, si punta a concludere tutto già in tempo per l’inizio dell’edizione 2025/2026 di Luci d’Artista. Per ora, il cronoprogramma sembra rispettato: gli operai sono a buon punto e Salerno inizia già a risplendere.