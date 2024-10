Incidente sull’Aversana: auto sfonda barriere e finisce fuori strada

di Redazione ZON

L’Aversana continua a essere scenario di frequenti incidenti stradali. L’ultimo, avvenuto ieri sera, ha visto un’auto uscire di strada dopo aver sfondato le barriere di protezione. Il conducente ha perso il controllo del veicolo, che si è ribaltato, causando la distruzione di diversi pali dell’illuminazione pubblica e delle barriere stesse.

I soccorsi

I soccorsi del 118 e le forze dell’ordine, come riportato da salernonotizie.it, sono giunti sul posto dopo una lunga attesa. Il ferito, non in pericolo di vita, è stato trasportato in ospedale per una TAC e altri esami radiologici. L’incidente ha sollevato nuovamente preoccupazioni sulla sicurezza della strada provinciale.