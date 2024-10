Salerno, iniziati i lavori per il sottopasso tra via dei Principati e via Santi Martiri

di Redazione ZON

Salerno – I lavori per la realizzazione del sottopasso di collegamento tra via dei Principati e via Santi Martiri Salernitani, previsti per metà agosto, sono finalmente iniziati questa settimana, con un paio di mesi di ritardo rispetto al cronoprogramma iniziale, come riportato dai quotidiani “La Città” e “Salernonotizie.it” . L’intervento, dal valore di quasi due milioni di euro, rappresenta uno degli ultimi tasselli per il completamento del progetto del Trincerone Est.

I lavori in corso comprendono anche quelli già effettuati nel sottopassaggio di via Santi Martiri, che hanno comportato la chiusura temporanea di una delle principali arterie stradali di Salerno. L’obiettivo finale è la creazione di nuovi parcheggi di interscambio in via Dalmazia, migliorando così la viabilità e i collegamenti nella zona.