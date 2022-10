Accordo Berlusconi- Meloni per “Un governo forte e coeso”

Alle 16.35 di ieri, l’ex premier Silvio Berlusconi ha fatto il suo ingresso nel palazzo di via della Scrofa (sede di Fratelli d’Italia). Lui, in completo blu e camicia scura, è stato accolto all’interno del palazzo da Meloni, in giacca rosa.



Un incontro che ha finalmente calmato le acque tra il premier in pectore ed il Cavaliere, dopo le tensioni avvertite nell’ultima settimana. Al termine del colloquio tra Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni è stata emanata una nota congiunta tra i due partiti in cui si può leggere una chiara rassicurazione di un passato che è “lasciato alle spalle“ e la volontà di “dare al più presto un Governo al Paese“. I due leader infatti si presenteranno uniti con le altre forze di coalizione.

Secondo le fonti, l’accordo non sarebbe ancora ufficiale, poichè gli incarichi non sono stati ancora formalmente assegnati. Di sicuro la Meloni ha garantito pari rappresentanza di FI con la Lega. La richiesta della Meloni invece riguarda “persone di qualità, di grande levatura e spessore, senza nessun bilancino“. Se poi non saranno trovate le persone giuste, ha precisato, “ci saranno probabilmente dei tecnici“.