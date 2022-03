Indian Wells, la follia di Kyrgios: lancia la racchetta e sfiora il raccattapalle

Il match tra Nick Kyrgios e Rafa Nadal nei quarti di finale di Indian Wells è stato emozionante. Ma l’epilogo per l’australiano è stato negativo, sia per il risultato che per quanto accaduto nell’immediato dopo partita.

Infatti, al termine dell’ultimo punto decisivo vinto dallo spagnolo, in seguito alla stretta di mano, Kyrgios ha scaraventato la racchetta per terra e nel rimbalzo per poco non ha finito per colpire uno dei raccattapalle presenti sul campo. Un brutto gesto che ha messo a rischio l’incolumità del “ball-boy”.

That came really close! pic.twitter.com/8Bg4fJYLQG — Billy Bang (@villievang) March 18, 2022

Nervoso per tutta la partita

L’episodio negativo fa passare in secondo piano quella che è stata una partita intensa e spettacolare. Kyrgios, personaggio conosciuto nel circuito più per i suoi “colpi di testa” che di tennis, aveva dato segnali di cedimento dal punto di vista mentale. In totale sono state 3 le racchette distrutte dall’australiano nel corso della sfida contro Nadal. Troppa tensione per un posto in semifinale? Può darsi ma questo non giustifica l’atteggiamento avuto per l’arco dei 3 set.

Nel 1° set, il maiorchino ha recuperato da 4-5 ed è arrivato al tiebreak, dove ha prevalso per 7-0. Qui Kyrgios si è preso anche un penalty-point per aver risposto ad un tifoso presente sugli spalti, ma già nel corso dei game aveva iniziato un dialogo a distanza con alcuni componenti del pubblico.

Dopo aver vinto il 2° per 7-5, la sfida tra Kyrgios e Nadal si è decisa nel set decisivo. Qui il 35enne spagnolo ha sfruttato la prima chance utile nel 7° gioco per ottenere il break ed allungare, fino ad arrivare al 6-4 che gli ha permesso di accedere in semifinale. Poi il gesto dell’australiano che ha destato tante polemiche.

Le scuse

Immediatamente Nick Kyrgios ha fatto un passo indietro su questo episodio ed in conferenza stampa si è scusato per quanto accaduto. In più, sui social ha pubblicato la chat con il ball-boy protagonista, invitandolo ai campi di allenamento per scusarsi ulteriormente. E magari perché no, regalare anche una racchetta, ma questa volta integra.

Made a new friend in the process 🤍 accidents happen but we can go out of our way to make things better 🥶👑 pic.twitter.com/G0gI5QpmBy — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) March 18, 2022

L’episodio ha ricordato quanto avvenuto con Zverev ad Acapulco: lì il tedesco andò a colpire ripetutamente con la racchetta la postazione del giudice di sedia dopo la contestazione di un punto nel match di doppio. Qui si apre un nuovo capitolo: ci saranno provvedimenti per quanto fatto da Kyrgios?