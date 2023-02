Inflazione sale e diminuisce il risparmio per gli italiani

di Gaudieri Brunella

A causa dell’aumento dell’inflazione sono a rischio i risparmi degli italiani. A confermarlo un’indagine statistica che ha dimostrato che circa 1 italiano su 4 non riesce a risparmiare nulla e spende tutto ciò che guadagna.

Negli ultimi 12 mesi in definitiva il risparmio sarebbe cambiato, poiché circa il 54% degli italiani ha visto diminuire la sua capacità di risparmio. Ma non sono solo queste le notizie più preoccupanti. Il 26% delle famiglie teme di non arrivare a fine mese, mentre 38% di chi risparmia e ci riesce lo fa in vista di un futuro che si prevede incerto.

Su campioni di intervistati tra i 18 e i 65 anni, è stato evidenziato che la diminuzione del potere d’acquisto è evidente negli ultimi mesi con l’acuirsi del conflitto russo-ucraino, ma che purtroppo le difficoltà oggettive nelle disponibilità economiche sono iniziate in maniera considerevole con l’inizio della pandemia e il suo perdurare.

Nel dettaglio solo 1 italiano su 2 riesce a risparmiare, mettendo da parte qualcosa di quello che guadagna. Il 25% delle famiglie invece spende tutto in servizi e beni estremamente necessari senza potersi permettere extra. L’88% delle famiglie invece sostiene di aver messo in atto delle strategie per affrontare tutti i rincari, che negli ultimi mesi non hanno impattato solo l’energia, ma anche restanti servizi e beni di consumo.