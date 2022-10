Instagram problemi con il feed, non carica le foto

Nel primo pomeriggio l’app di Meta, Instagram, ha iniziato a far rilevare dei problemi nel caricamento delle foto nella pagina del profilo e nella riproduzione di reel. Scorrendo le pagine della home dell’applicazione viene anche segnalato che i profili di alcuni utenti sono stati cancellati e molti follower sono stati eliminati.

Tuttavia la società non ha ancora effettuato alcuna segnalazione sul disservizio e soprattutto pare che il problema non sia diffuso a livello mondiale. Alcuni utenti hanno rilevato la problematicità con il caricamento delle foto, mentre altri no.

Il disservizio di Instagram di oggi 31 ottobre colpisce l’applicazione social alcuni giorni dopo il blocco dell’ app di messaggistica istantanea di whatsapp. Quest’ultima, che qualche giorno fa non ha funzionato per circa 3 ore, ha causato alle compagnie telefoniche, in particolare la Tim un danno economico di 40 mila euro per un problema non dipendente direttamente dalle sue reti. Numerosi clienti infatti hanno contattato il call center della compagnia per poter capire come mai l’app non stesse funzionando.

L’amministratore delegato di Tim ha chiesto alle autorità che questo possa non verificarsi di nuovo. Tuttavia il problema che oggi impatta l’app di Instagram è di minore portata.