Instinto: esce oggi, 14 gennaio, il nuovo album di Einar

Fuori oggi “Instinto”, il nuovo album di Einar in uscita per Big Bang Company con distribuzione Ada Music Italy in formato fisico e su tutte le piattaforme digitali. L’album è composto da 8 tracce totali di cui 7 in lingua spagnola e un brano, “Caligine”, in lingua italiana.

La canzone e il suo significato

Già dal titolo possiamo comprendere perfettamente il significato profondo della canzone. “Instinto” si lega all’assoluta necessità di seguire il proprio cuore e di compiere azioni che ci fanno davvero stare bene.

Il talento cubano, con questo disco, ha avuto l’opportunità di lavorare ad una musica libera, immediata e diretta. I rimandi alla cultura latina sono numerosi: nell’album, infatti, si mescolano pop e sonorità provenienti dalla bachata, dal reggaeton e dal latin urban. Ogni traccia mette in risalto una dimensione più umana di Einar, costellata da tentazioni, fantasie e fragilità.

TRACKLIST:

1) Caligine

2) Se Puso Bonita

3) Veneno

4) Missy

5) Le Gusta

6) Madrid

7) De Mi No Te Olvidas

8) Amantes

La focus track è VENENO: è una love ballad intensa e seducente in cui l’amore viene presentato in modo estremamente passionale e carnale. Nonostante i litigi e le difficoltà, due persone che si amano davvero non possono fare a meno di stare insieme.

Ci sono, poi, pezzi più movimentati come “Madrid” o “Le Gusta”, “Se Puso Bonita” dove emerge tutta la carica sensuale dell’artista cubano, e canzoni decisamente più melodiche come “De Mi No Te Olvidas” e “Amantes”.

In “Missy” invece emergono sfumature oscure e cool, decisamente più vicine al latin urban.