Integratori alimentari: quali scegliere e quando assumerli

di Redazione ZON

Da alcuni anni a questa parte, soprattutto dopo la pandemia, il mercato degli integratori ha assistito a una crescita significativa. Ciò si deve in particolare all’aumento dell’informazione su tutti i canali digitali, che ha permesso di superare gli stereotipi più comuni nei confronti di questo prodotto.

Ma come sapere quali integratori fanno al caso nostro e in quali occasioni bisogna assumerli? Ecco una guida pratica per orientarsi nella scelta dell’integrazione alimentare più adeguata.

Come scegliere un integratore alimentare

Uno degli errori più comuni legati agli integratori alimentari è pensare che possono sostituire un farmaco o la dieta stessa. Niente di più sbagliato! Gli integratori, infatti, non sostituiscono né i farmaci né tantomeno i nutrienti fondamentali che assumiamo tramite la nostra dieta giornaliera.

La loro utilità, invece, si manifesta soprattutto in periodi particolari della vita, per esempio di forte stress fisico e mentale, in cui si verifica una carenza di nutrienti essenziali o aumenta il fabbisogno quotidiano. Ne sono un esempio la gravidanza e l’allattamento.

Ovviamente, visto l’aumento esponenziale dell’offerta di integratori sul mercato, prima di acquistarne uno è necessario fare le dovute ricerche, consultando un professionista sanitario o più semplicemente il proprio medico di fiducia.

Con l’innovazione tecnologica, infatti, è sempre più facile lasciarsi ingannare da siti poco affidabili su internet. Di conseguenza, il nostro consiglio è seguire alcune semplici regole per evitare brutte sorprese:

verificare che gli ingredienti contenuti negli integratori siano in linea con le normative europee e italiane. Per farlo, basta consultare l’elenco sul sito del Ministero della Salute;

controllare sempre le etichette del prodotto che si vuole acquistare, che devono riportare gli effetti reali fisiologici e nutrizionali. Nessun prodotto può fare miracoli!

verificare che l'azienda produttrice sia registrata nell'elenco nazionale degli integratori alimentari.

A questo proposito, il sito di Leonardo Medica si presenta chiaro e trasparente da tutti i punti di vista, sia in termini di principi nutritivi dei suoi integratori sia in termini di certificazioni e affidabilità dal punto di vista scientifico.

Quando assumere gli integratori alimentari?

Il primo passo per scegliere un integratore alimentare è chiedersi: a cosa mi serve e quando devo assumerlo? Nella maggior parte dei casi, i consumatori si affidano agli integratori durante il cambio di stagione oppure nei mesi più caldi dell’anno, ossia periodi in cui seguire una dieta equilibrata e uno stile di vita sano non basta a raggiungere il fabbisogno di vitamine e minerali necessari.

Non è raro che in questi momenti dell’anno ci si senta più stanchi e fiacchi del solito e l’unico modo per ritrovare il proprio benessere è attraverso l’assunzione di nutrienti e vitamine specifici. In altri casi, in particolare per le persone anziane, l’integrazione diventa fondamentale per prevenire problemi alle articolazioni o per mantenere l’equilibrio del proprio organismo.

Allo stesso modo, anche l’igiene intima e la prevenzione di infezioni possono ricevere una spinta notevole da alcuni integratori specificamente formulati.

In questo senso, l’azienda italiana Leonardo Medica si impegna da anni nella produzione e commercializzazione di prodotti per contrastare lo stress, contribuire al benessere delle articolazioni e salvaguardare la salute intima femminile e maschile.