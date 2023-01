Inter-Atalanta, le probabili formazioni del match

Tra qualche ora inizierà alla prima partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia Frecciarossa 2022/23. Alle ore 21:00, allo Stadio San Siro, il pubblico potrà assistere a Inter-Atalanta. Le due squadre vengono da un ritrovato equilibrio dopo aver passato il primo mese dell’anno post Mondiale un po’ in apnea.

I nerazzurri puntano ancora su Darmian in difesa per sostituire l’ormai partente Skriniar. A centrocampo trova finalmente spazio Asllani, mentre Correa avrà l’ennesima chance della sua carriera in nerazzurro. Per quanto riguarda la Dea, tutti gli occhi saranno puntati sull’uomo del momento, quel Lookman così indispensabile nella stagione bergamasca. Attenzione anche a Scalvini, oggetto del desiderio degli uomini di mercato interisti e non solo; per il difensore italiano partirà sicuramente una vera asta internazionale.

Queste tutte le premesse qualche ora prima del calcio d’inizio di Inter-Atalanta.

Probabili formazioni

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Gosens; Correa, Martinez. Allenatore: Inzaghi. A disposizione: Cordaz, Brazao, Acerbi, Skriniar, D’Ambrosio, Dimarco, Bellanova, Calhanoglu, Zanotti, Stankovic, Gagliardini, Carboni, Dzeko, Lukaku.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Hojlund, Lookman. Allenatore: Gasperini. A disposizione: Sportiello, Rossi, Demiral, Okoli, Soppy, Ruggeri, Zortea, Ederson, Boga, Muriel, Zapata, Vorlicky.

ARBITRO: Chiffi di Padova.