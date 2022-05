Inter-Empoli, le probabili formazioni del match

Parte così l’anticipo della 36° giornata di Serie A, a sfidarsi alle 18:45 stasera a San Siro saranno Inter ed Empoli. I nerazzurri cercheranno in tutti i modi di vincere questa partita così da mettere pressione al Milan capolista domenica sera. Inzaghi sceglie di giocare con la formazione titolare anche stasera, unico assente Bastoni, fermo per infortunio.

A tre giornate dalla fine, manca davvero poco per le speranze scudetto interiste. Mentre l’Empoli, ormai matematicamente salvo, non ha più nulla da chiedere a questo campionato, se non valorizzare ancora di più i propri gioielli.

Le probabili formazioni

QUI INTER – Handanovic tra i pali, verrà protetto dal trio difensivo Skriniar-De Vrij-Dimarco. A centrocampo spazio a Brozovic accompagnato da Barella e Calhanoglu mezzali, con Dumfries e Perisic sugli esterni. In attacco partiranno titolari Lautaro Martinez ed Edin Dzeko.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi.

A disposizione: Radu, Cordaz, Ranocchia, Darmian, D’Ambrosio, Gosens, Gagliardini, Vidal, Vecino, Dzeko, Sanchez, Caicedo.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Fiamozzi, Romagnoli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami; La Mantia, Pinamonti. All. Andreazzoli.

A disposizione: Ujkani, Furlan, Ismajli, Viti, Cacace, Fazzini, Baldanzi, Stulac, Benassi, Henderson, Di Francesco, Cutrone.

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo