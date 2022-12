Inter, il tavolo dei rinnovi continua. Due già out

In casa nerazzurra gli occhi si sono puntati sul Mondiale in Qatar, con Lautaro, Brozovic, Dumfries e De Vrij osservati speciali. Ma le attenzioni di Marotta ed Ausilio non si concentrano solo sul campionato del mondo, anzi. Al momento ciò che concentra i dirigenti dell’Inter sono le questioni relative ai rinnovi contrattuali. Infatti alcuni dei giocatori più importanti della rosa di Simone Inzaghi hanno l’ingaggio in scadenza il prossimo giugno, e occorre porre rimedio prima di poterli perdere a zero.

Su tutti, le attenzioni dei dirigenti è al momento concentrata su Milan Skriniar e Edin Dzeko, senza però scordarsi anche di Stefan De Vrij. Insieme a loro, anche Roberto Gagliardini, Samir Handanovic, Matteo Darmian, Danilo D’Ambrosio e tanti altri.

Chi rinnova e chi no

Partiamo dal più succulento, quel Milan Skriniar che tanto fa gola al PSG, il quale aspetta solo di capire gli sviluppi in casa Inter. Il difensore pare però dare precedenza al suo attuale club, quindi si proverà fino all’ultimo ad imbastire una trattativa favorevole ad entrambe le parti. Discorso simile anche per De Vrij che nelle ultime settimane ha riconsiderato la sua posizione a Milano. Per Dzeko invece il rinnovo è da considerare una rivalutazione del club, conquistato dalle sue grandi prove in questo campionato durante l’assenza di Lukaku.

Diversa la situazione di Darmian, D’Ambrosio, Handanovic e Cordaz, i quali non sono ancora certo del loro futuro. L’attuale capitano dell’Inter dovrà ritrattare il contratto ottenendo però un ruolo da comprimario e non più da protagonista assoluto nella rosa nerazzurra. Stessa cosa per gli altri giocatori sopracitati, anche se già abituati in precedenza a fare da controfigure per i compagni.

Chi invece pare sicuro di non avere più spazio in casa Inter sono Roberto Gagliardini e Dalbert. I due giocatori sono considerati ormai degli esuberi, ed il loro rinnovo non rientra nei piani del club. Per la prossima stagione è quindi auspicabile un cambio di casacca.