Inter, la gara di Oporto è fondamentale per il tuo futuro

di Antonio Di Mita

Non possiamo girarci più attorno: l’Inter in campionato sta facendo davvero pietà. Abituati ormai a tre anni da quasi sempre protagonisti, la seconda annata della gestione Inzaghi sta lasciando davvero troppo a desiderare. Troppi i punti persi contro squadre nettamente inferiori sotto ogni punto di vista, che per ora non influiscono sulla corsa Champions solo perché le altre big italiane stanno ugualmente arrancando in campionato. La mediocrità delle prime posizioni in Italia, salvo per il Napoli ovviamente, è stata ormai inalata e assorbita anche dalla beneamata.

L’unica gioia di questa stagione allora potrebbe essere il raggiungimento dei quarti di Champions, un traguardo che ai nerazzurri manca dal lontano 2011. L’annata post triplete di fatto segnò il declino della squadra creata da Mancini prima e portata al successo da Mourinho poi. Con giocatori stanchi e appagati della propria carriera, la beneamata sarebbe dovuta ripartire dalle origini. Dopo ben 12 anni da allora, adesso la nuova generazione interista può finalmente tornare a passeggiare sui campi più importanti d’Europa. Estádio do Dragão compreso ovviamente.

L’Inter stasera non può assolutamente fallire l’unica missione rimasta, quella più importante: tornare grande fra i grande. A capitan Lautaro l’arduo compito di riportare i nerazzurri dove meritano di ritornare.