Sarno, incidente tra auto e moto: due feriti

di Rita Milione

Attimi di paura nella serata di ieri, lunedì 13 marzo, in via Prolungamento Matteotti a Sarno, dove un’auto e una moto – come riporta Salerno Today – si sono scontrate, per cause ancora in corso di accertamento. A causa del forte impatto, i conducenti dei due veicoli sono rimasti feriti.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del soccorso della Sarnese Pubblica Assistenza e della Misericordia. Inoltre, sul posto è giunta anche la Polizia per effettuare i rilievi del caso.