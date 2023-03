Inter: i nomi per il post Inzaghi

di Michele Mastia

L’Inter potrebbe decidere di voler cambiare allenatore per il prossimo campionato ed il matrimonio con l’attuale tecnico Simone Inzaghi sembra destinato a non durare. I nerazzurri si guardano intorno in cerca di un sostituto valido, in special modo in Serie A. Gli obiettivi dell’allenatore potrebbero non essere raggiunti, con una Champions League a rischio ed un gioco che non riesce a convincere i tifosi.

Inter: i sostituti

Per sostituire l’attuale tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, la società nerazzurra sonda il terreno della Serie A alla ricerca di nomi validi. Tra tutte le opzioni vagliate dalla dirigenza, i tecnici più probabili sembrano essere Ivan Juric e Thiago Motta. Il primo, che non ha sempre dato prova di essere riuscito ad imporre le proprie idee ed il proprio gioco al Torino, rappresenta sicuramente il profilo che più si adatta alle caratteristiche dei giocatori reduci dalla gestione Conte, prima, ed Inzaghi, poi. L’allenatore del Bologna, invece, sta riscuotendo grande successo e sta esprimendo un calcio decisamente moderno ed accattivante, che metterebbe in risalto la rosa nerazzurra su cui la società ha investito parecchio in estate. Non è detto che il cambio andrà fatto con certezza, però. Nel caso in cui l’Inter dovesse riuscire a convincere definitivamente da qui a fine anno, infatti, è probabile che venga confermato per un altro anno l’attuale allenatore Inzaghi.