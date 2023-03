Milan, eccoti Balogun: l’identikit dell’attaccante

di Michele Mastia

Il Milan è alla ricerca di un attaccante e sembra aver messo prepotentemente gli occhi su Folarin Balogun. L’attaccante dello Stade Reims, di proprietà dell’Arsenal, sta disputando un campionato decisamente convincente. La squadra di Pioli potrebbe seriamente puntare su di lui per la prossima sessione di mercato, data la scarsa condizione fisica di Ibrahimovic e Giroud e con Origi che ancora non riesce a convincere società ed allenatore.

Milan: chi è Folarin Balogun

Folarin Balogun, inglese ma di nazionalità statunitense, nasce a New York il 3 luglio 2001. Calcisticamente i primi passi nel settore giovanile dell’Arsenal, autentica fucina di talenti. Proprio con i Gunners debutta in prima squadra il 29 ottobre 2020 segnando dopo pochi giorni anche la sua prima rete tra i professionisti. Il 12 gennaio 2022 viene ceduto in prestito al Middlesbrough, dove mette a segno 3 reti in 18 gare. La sua vera e propria consacrazione, però, la ottiene soltanto allo Stade Reims nel corso di questo campionato. Sono le 15 reti in 25 presenze che hanno attirato l’attenzione di numerose squadre d’Europa. Su tutte c’è proprio il Milan di Stefano Pioli.

Balogun fa della progressione e delle lunghe falcate le sue armi principali. Nonostante la stazza non proprio imponente (è alto 178 cm per 70 kg), riesce anche a far valere le sue doti fisiche contro difensori ben più dotati ed esperti di lui. Predilige giocare come unica punta o in un attacco a due, ma all’occorrenza può anche essere spostato sugli esterni.