Inter-Porto, Conceicao: “possiamo batterli”

di Antonio Di Mita

Manca ancora un po’ per la sfida contro il suo passato, ma a quanto pare la voglia di tornare a San Siro deve essere tanta. Per questo motivo ha già parlato in conferenza stampa Sergio Conceicao, attuale allenatore del Porto ed ex giocatore tra le altre proprio dell’Inter. La sua esperienza in Italia lo ha visto giocare principalmente con la maglia della Lazio, ma ha anche vestito quella della Parma e nerazzurra. A poche dalla partita di Champions League, l’allenatore dei dragoes affrontra così il tema degli ottavi contro l’Inter.

“In Champions non si vince senza qualità. Poi c’è la distanza che si crea tra squadre che appartengono ai grandi campionati e le altre. Non significa però che non abbiamo la possibilità di arrivare a giocare una finale, che è l’obiettivo anche se è difficile. Abbiamo disputato ottime fasi a gironi e abbiamo sempre dato ottimi segnali“.

“Ricordo la partita contro il Chelsea, che poi è diventato campione d’Europa: non meritavamo di perdere, così come in altre occasioni. Penso che abbiamo possibilità di battere l’Inter. Possiamo e dobbiamo sognare. Fa parte della vita“.

La partita di Champions League dei nerazzurri sarà visibile tra le altre in streaming anche su Amazon Prime.