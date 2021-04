A San Siro, Inter-Sassuolo si affrontano nel recupero della 28.ma giornata di Serie A. Le probabili formazioni del match e dove vedere la partita

Fuga per la gloria? Inter-Sassuolo rappresenta la grande occasione per i nerazzurri di allungare in modo definitivo in chiave Scudetto. A San Siro si recupera la 28.ma giornata di campionato e si gioca in contemporanea con Juventus-Napoli. In caso di successo contro i neroverdi, i ragazzi di Conte andrebbero a +11 sul Milan.

La partita, inizialmente in programma prima della sosta, fu rinviata per l’imposizione dell’azienda sanitaria di Milano che stoppò le attività dei nerazzurri, a causa delle diverse positività al Covid-19 riscontrate. Adesso però la situazione per la truppa interista è rientrata e Conte può usufruire di quasi tutti gli uomini a disposizione. Al contrario, per lo stesso motivo, il Sassuolo dovrà fare a meno di calciatori fondamentali come Berardi, Ferrari, Caputo, Muldur e Locatelli, ancora tenuti in isolamento (per scelta condivisa) dopo il focolaio scoppiato in Nazionale.

QUI INTER – Conte deve fare a meno di Brozovic e Bastoni, entrambi appiedati dal Giudice Sportivo. Il tecnico potrebbe optare per un po’ di turnover, visti gli impegni ravvicinati: in difesa rientra De Vrij e, insieme a Skriniar, potrebbe esserci Darmian come terzo a sinistra. In linea mediana ci sarà Eriksen davanti alla difesa con Barella e Sensi, in gol in Nazionale ed al rientro da titolare mentre sugli esterni toccherà ancora a Young (ancora out Perisic) e Hakimi. In attacco intoccabile Romelu Lukaku: al suo fianco c’è Lautaro ma anche Sanchez scalpita.

QUI SASSUOLO – Detto del lungo elenco di indisponibili per isolamento, De Zerbi deve aggiungere al conto anche le assenze di Defrel, Bourabia e Ahyan (positivo). Il tecnico potrebbe pensare di mandare in campo lo stesso undici che ha pareggiato 2-2 contro la Roma nell’ultimo turno. Davanti a Consigli, difesa a 4 con Toljan, Marlon, Chiriches e Rogerio. La mediana vedrebbe Magnanelli in coppia con Obiang mentre Djuricic a guidare la trequarti con Traore e Boga mentre Raspadori unico riferimento offensivo.

Di seguito, ecco le probabili formazioni di Inter-Sassuolo (diretta TV/Streaming su Dazn e Dazn 1):

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Darmian; Hakimi, Barella, Eriksen, Sensi, Young; Lautaro, Lukaku. – All.: Conte.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Chiriches, Rogerio; Obiang, Magnanelli; Traore, Djuricic, Boga, Raspadori. – All. De Zerbi.