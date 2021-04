L’Inter fa sul serio per il prossimo anno. Stando a quanto si evince su Il Giornale, la società nerazzurra starebbe “flirtando” con Adidas per la prossima stagione. Oltre allo sponsor di maglia i nerazzurri hanno in mente di rinfrescare anche lo sponsor tecnico. La capolista del campionato italiano è attualmente legata alla Nike, con cui ha un contratto in scadenza nel 2022.

Per quanto riguarda il calciomercato l’Inter si sta muovendo su diversi fronti. Ora che Steven Zhang è tornato a Milano e la situazione economica potrebbe migliorare i nerazzurri stanno già imbastendo diverse trattative. Sul fronte rinnovi tengono banco le questioni relative al prolungamento di contratto per Lautaro Martinez, Bastoni e De Vrij, oltre che Barella. In scadenza i vari Kolarov e Young, che non verranno prolungati, e in bilico quelli di Ranocchia e D’Ambrosio.

Sulla questione Vidal l’Inter non si sbilancia poiché attende pazientemente un’offerta per cui lasciar partire il cileno. Stando ai piani della dirigenza nerazzurra, qualora questi propositi dovessero venire rispettati, si riuscirebbe facilmente a trattenere i big che tanto bene hanno fatto in questo campionato.