L’Inter pensa già al prossimo anno e sembra aver messo gli occhi su Aguero. Le idee sono chiare, ma l’intoppo è dietro l’angolo

Il calciomercato sembra già essere entrato nel vivo. L’Inter, virtualmente campione d’Italia, vuole spingere sull’acceleratore ed aggiungere frecce interessanti all’arco di mister Conte.

Per la prossima estate la dirigenza nerazzurra sembra aver messo gli occhi su El Kun Aguero. L’attaccante argentino tempo ha ha comunicato, attraverso una toccante lettera d’addio, di aver intenzione di lasciare Manchester City a giugno. Potrà accasarsi a parametro zero dovunque desideri. L’Inter pare aver messo gli occhi sul fuoriclasse ormai alla soglia dei 32 anni. Per Aguero pronto il ruolo di vice Lautaro o di titolare qualora El Toro dovesse lasciare Milano.

L’operazione pare cosa fatta ma alcune perplessità turbano l’Inter. Lo stipendio di Aguero, attualmente intorno ai 12 milioni di euro, è il primo scoglio da superare per la buona riuscita dell’operazione. In aggiunta a ciò ci sono le numerose pretendenti europee disposte a sborsare fior fior di quattrini per assicurarsi le prestazioni del forte attaccante argentino.

Il Barcellona, forte dell’idilliaco rapporto tra El Kun e Leo Messi, punta forte il calciatore. In aggiunta ci sono Juventus, Chelsea e Paris Saint-German a dare del filo da torcere all’Inter. La lotta tra le pretendenti non sarà facile.