La pandemia ne ha fatto slittare l’uscita, prevista inizialmente per il Dicembre 2020: ecco quando arriveranno al cinema Freaks Out e Diabolik

Questa mattina, nel corso di una conferenza stampa a mezzo Zoom dal titolo emblematico A Riveder Le Stelle, l’ad di Rai Cinema Paolo Dal Brocco ha reso note le nuove date d’uscita di due dei film italiani più attesi del prossimo listino autunnale. Freaks Out, opera seconda di Gabriele Mainetti (autore del pluripremiato Lo Chiamavano Jeeg Robot) e Diabolik dei Manetti Bros. saranno rispettivamente in sala il 28 Ottobre e il 16 Dicembre 2021.

Ma non è finita qui: il progetto cinematografico che vede Luca Marinelli nei panni del ladro gentiluomo creato dalle sorelle Angela e Luciana Giussani nel 1962, non si esaurirà con un solo film, ma ne avrà addirittura altri due; le riprese del secondo capitolo, in particolare, prenderanno il via a Settembre 2021.

Gli altri progetti

I titoli 01Distribution per la prossima stagione cinematografica, auspicabilmente quella della rinascita del settore audiovisivo dopo un anno e mezzo di fermo, sono tantissimi: tra gli altri, segnaliamo almeno il sequel de La Befana vien di notte con Monica Bellucci e il nuovo film di Roman Polanski che entrerà in produzione in autunno. Tra le opere prime, da segnalare due esordi eccellenti dietro la macchina da presa: quelli di Jasmine Trinca e di Claudia Gerini.