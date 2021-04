L’attrice partenopea Serena Rossi guiderà le cerimonie di Apertura e Chiusura del Festival del Cinema di Venezia 2021

Sarà Serena Rossi la madrina della settantottesima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia: l’attrice partenopea, reduce dalla conduzione dello show di Raiuno “Canzone Segreta”, guiderà le cerimonie di Apertura e Chiusura della kermesse, entrambe in programma presso la Sala Grande del Palazzo del Cinema del Lido rispettivamente l’1 e l’11 Settembre prossimi.

Il post su Instagram

Rossi, nata a Napoli il 31 Agosto 1985, ha commentato così sul proprio profilo Instagram ufficiale l’investitura a madrina del Festival di Venezia, ruolo in cui subentra alla collega Anna Foglietta:

“Per un’attrice essere chiamata a rivestire il ruolo di Madrina della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia è un grande onore. So quanto sia stato difficile sorridere in questo ultimo anno e mezzo. Ma in questo momento così delicato, tenere vivo e forte il desiderio di tornare a fare quello che sappiamo fare, e di tornare a sorridere, è tutto. Sicuramente la chiusura dei cinema, dei teatri, l’impossibilità di godere di qualunque spettacolo dal vivo non ci ha aiutato a sorridere. E forse mai come in questa occasione ne abbiamo sentito la mancanza e abbiamo capito la necessità vitale delle Arti che, ora più che mai, dobbiamo difendere, proteggere ed esaltare.“

E ancora: “A Venezia78 vorrei ritrovare quei sorrisi dimenticati, vorrei che illuminassero le sale cinematografiche e tutti i luoghi del Festival. Vorrei che si riaccendessero sui volti di chi non ha potuto lavorare, ma che adesso può tornare a sperare, progettare, suonare, recitare, costruire scenografie, scrivere… Ringrazio per la fiducia la Biennale di Venezia, il Direttore Alberto Barbera e il Presidente Roberto Cicutto. Sarà un Festival importante ed io ce la metterò tutta. Per tutti.”

La carriera di Serena Rossi, esplosa nel 2002 con la soap opera “Un Posto al Sole” si è incrociata già due volte con il Festival del Cinema di Venezia: lo scorso anno, “Lasciami andare” di Stefano Mordini (in cui recitava al fianco di Stefano Accorsi) ha chiuso la kermesse, mentre è stato presentato al Lido nel 2017 “Ammore e Malavita”, film dei Manetti Bros. di cui Serena è stata protagonista femminile accanto a Giampaolo Morelli.