Inter, te la senti stasera? Crocevia contro la Juventus

di Antonio Di Mita

Ci sono momenti in una stagione che possono essere decisivi. Questo probabilmente potrebbe segnare uno spartiacque nell’attuale stagione dell’Inter, che vede luci e (tante) ombre nella gestione di Simone Inzaghi. Nonostante i bei percorsi nelle coppe, ancora in corsa sia in Champions League che in Coppa Italia, i nerazzurri vivono in campionato un vero è proprio periodo traumatico. Sono ben tre le sconfitte consecutive subite dalla Beneamata in altrettante partite di Serie A giocate. Una di queste è manco a farlo dirlo proprio contro la Juventus, la stessa avversaria che l’Inter dovrà affrontare questa sera in Coppa Italia.

I nerazzurri formato “coppe” potrebbe quindi far risorgere gli animi dei tifosi, mettendo da parte il trend negativo visto in campionato. Se ciò però non dovesse accadere, questa volta sembra davvero molto probabile un movimento dirigenziale sulla gestione della rosa. Simone Inzaghi quindi sarà costretto stasera a mettere in campo la miglior versione dell’Inter possibile. Le sue scelte quasi irremovibile sul tipo di gioco mostrato, unito al disimpegno di tanti giocatori in campo (come un certo olandese esterno su tutti), hanno sicuramente influenzato la stagione interista. La sfida contro i rivali di sempre non è stata mai così decisiva per un allenatore dell’Inter, attenzione quindi al risultato di questo match.