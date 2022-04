Inter-Verona, le probabili formazioni del match

È ufficialmente ripartita la rincorsa al titolo per i nerazzurri. Quando tutto ormai sembrava compromesso per la vittoria finale, ecco che il successo all‘Allianz Stadium ridà forze ed energie a tutto l’ambiente. Inzaghi e squadra sono ormai decisi a non mollare più punti nelle ultime giornate, e a riconquistare il tricolore per la seconda volta consecutiva.

Pochi i cambi della squadra di casa, che dovrà fare a meno di Lautaro Martinez squalificato per somma di cartellini. In compenso anche Tudor avrà i suoi problemi, non potendo contare su Veloso indisponibile e Barak ancora non al meglio. La sfida della 32° giornata di Serie A segna un passaggio importante per la vittoria dello scudetto.

Probabili formazioni

QUI INTER – Inzaghi riconferma 8/11 della formazione scesa in campo a Torino. Oltre ad Handanovic e Skriniar titolari, in difesa tornano anche De Vrij, finalmente recuperato, e Dimarco. Il centrocampo è ormai quello rodato, composto da Barella, Brozovic e Calhanoglu, con Dumfries e Perisic sempre decisivi sulle fasce. Con Lautaro squalificato, spazio al Tucu Correa insieme a Dzeko.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, J. Correa. Allenatore: S. Inzaghi.

A disposizione: I. Radu, Cordaz, A. Bastoni, Ranocchia, D’Ambrosio, Darmian, Gosens, Gagliardini, Vidal, Vecino, Sanchez, Caicedo. Indisponibili: -. Squalificati: L. Martinez.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Günter, Casale; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Lasagna, Caprari; Simeone. Allenatore: Tudor.

A disposizione: Chiesa, Cancellieri, Sutalo, Depaoli, Hongla, Terracciano, Frabotta, Retsos, Praszelik, Bessa, Barak. Indisponibili: Dawidowicz, Pandur, Veloso. Squalificati: -.

ARBITRO: Marinelli.

Assistenti: Rossi L. – Liberti.

Quarto Uomo: Massimi.

Var: Aureliano.

Avar: Cecconi.

TV: DAZN.