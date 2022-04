Empoli-Spezia, le probabili formazioni del match

Si apre oggi la 32° giornata di Serie A. Nell’anticipo delle ore 15, scenderanno in campo al Castellani l’Empoli e lo Spezia. Le due squadra sono separate da appena un punto in classifica. L’eventuale vittoria di una delle due non condannerebbe l’altra, ma certamente darebbe solide certezze per la riconferma nella massima serie anche per l’anno prossimo.

Probabili formazioni

QUI EMPOLI – Dopo la sconfitta di misura nel Derby toscano, Andreazzoli decide di riproporre la stessa formazione di due giornate fa, contro il Verona. In porta Vicario, protetto da Romagnoli e Viti centrali e Stojanovic e Parisi come terzini. In mediana Zurkowski, Asllani e Bandinelli cercheranno di portare equilibrio e aggressività. Nel reparto offensivo giocherà Bajrami sulla trequarti, per supportare il duo d’attacco composto da Di Francesco e Pinamonti.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, S. Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami; F. Di Francesco, Pinamonti. Allenatore: Andreazzoli.

A disposizione: Ujkani, Fulan, Ismajli, Cacace, Fiamozzi, Benassi, Stulac, Verre, Biagini, Henderson, Cutrone, La Mantia. Indisponibili: Haas, Ekong e Marchizza. Squalificati: Luperto.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, S. Bastoni; Verde, Manaj, Gyasi. Allenatore: Thiago Motta.

A disposizione: Zoet, Zovko, Hristov, Ferrer, Bertola, Sala, Kovalenko, Sher, Agudelo, Nguiamba, Colley, Antiste. Indisponibili: Leo Sena, Bourabia. Squalificati: -.

ARBITRO: Ayroldi.

Assistenti: Scarpa – De Meo.

QuartoUomo: Camplone.

Var: Orsato.

Avar: Mondin.

TV: Dazn.