Durante l’ultimo e particolarmente turbolento anno, molti si sono rifugiati nell’escapismo. Riuscire a trovare fonti di distrazione o di intrattenimento è stato davvero fondamentale per affrontare i periodi di lockdown

Molti hanno anche dovuto fare i conti con la difficoltà di trovare un equilibrio tra il lavoro da casa e la vita domestica e in questa situazione, un ruolo importante è stato svolto dal crescente numero dei servizi di intrattenimento online, che hanno iniziato ad affermarsi tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021. È probabile che questa tendenza si concluda con il 2021, l’anno in cui l’intrattenimento online ha compiuto un importante passo in avanti. Ma quali aree hanno registrato la crescita maggiore?

Il passaggio dei botteghini al mondo online – Uno dei maggiori cambiamenti nel settore dell’intrattenimento online si trova sicuramente nell’aumento delle uscite dei botteghini. Nonostante i settori del cinema e del teatro non abbiano brillato negli anni più recenti, quest’anno ha segnato la prima opportunità per i botteghini di affacciarsi al mondo online, come dimostrato dalle varie collaborazioni tra studi di produzione e servizi di streaming online. Per i cinema pronti a riaprire, e per quelli che già lo hanno fatto, la domanda sempre più frequente è se il box office tradizionale riuscirà a sopravvivere, oppure se la relativa versione in streaming diventerà il futuro del mondo cinematografico. È sufficiente pensare alle recenti uscite sulle piattaforme di streaming che hanno affiancato quelle teatrali, ad esempio le popolari serie TV.

Uno spazio libero per la crescita del gaming – Le vendite delle nuovissime console, come la PlayStation 5, sembrano decise a battere le cifre da record precedenti, nonostante i problemi di disponibilità e la crescita di svariati servizi online essenziali per il settore dell’intrattenimento. Favoriti dalle carenze della concorrenza, molti servizi online sono riusciti a guadagnare popolarità, e numerosi siti sicuri e affidabili per giocare online hanno riscosso un grande successo, spinti dal crescente numero di giocatori durante questo periodo. Tuttavia, a fianco del continuo cambiamento nelle attitudini verso il gaming e delle varie modifiche ai regolamenti del mondo online, sono cresciute anche le opportunità di crescita per il settore del gaming nel complesso, ora in grado di rafforzare sempre di più la propria posizione tra le opzioni di intrattenimento online principali dall’inizio dell’anno.

Anche gli sport online sono in crescita – Che si tratti di sport tradizionali o del crescente mercato degli eSports, il settore dello sport online sta diventando una parte piuttosto consistente dell’intrattenimento virtuale. Una sfida piuttosto ardua che gli sport tradizionali devono affrontare è quella di spazzare via i servizi di abbonamento per guadagnare un pubblico più vasto. Si tratta di una strategia che gli eSports hanno sviluppato e portato avanti con successo. Recentemente, ma anche già lo scorso anno, gli eventi e le competizioni principali di questo settore hanno attirato milioni di utenti. Tuttavia, svariati servizi di streaming hanno iniziato ad acquisire i diritti per la trasmissione esclusiva di contenuti sportivi online, una mossa simile a quella già attuata dai botteghini virtuali per i film; questa tendenza ha così spinto il settore degli sport online ad allontanarsi dai grandi canali TV pay-per-view, a favore di opzioni di streaming più accessibili.